Europäische Entwicklungsbank beschließt Milliarden-Hilfe. (Ludovic Marin/Pool via AP/dpa)

Es solle zwei Milliarden Euro in Form von Krediten und Zuschüssen umfassen und sowohl den Menschen in der Ukraine als auch Hilfsbedürftigen in anderen Ländern zugute kommen, hieß es. Auch Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen könnten davon bezahlt werden.

Die Bank wurde gegründet, um die osteuropäischen Staaten beim Übergang zu Demokratie und Marktwirtschaft zu stützen. Die Präsidentin der Bank, Renaud-Basso, sagte, man sei jetzt mit einer nie dagewesenen Krise konfrontiert.

