Corona-Lockdowns

China, Shanghai: Blick auf Container und Kräne im Yangshan-Hafen. (Ding Ting/XinHua/dpa)

Das ergab eine Umfrage der Europäischen Handelskammer in Peking. Demnach gaben 75 Prozent der Unternehmen an, dass sich die strengen Maßnahmen negativ auf ihren Betrieb auswirken. Fast 60 Prozent der Firmen reduzierten ihre Umsatzprognose in China für das laufende Jahr. Die Unternehmen beklagten vor allem Probleme im Bereich der Logistik, Lagerhaltung und Lieferketten. Auch sei es schwierig, Geschäftsreisen zu planen oder überhaupt noch persönliche Treffen abzuhalten. Die Wirtschaftsmetropole Schanghai befindet sich mehr als einen Monat im Lockdown. Auch in Peking gelten strenge Corona-Regeln.

