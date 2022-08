Die europäischen Gasspeicher sind inzwischen zu mehr als 80 Prozent gefüllt. (picture alliance / SVEN SIMON)

Laut Daten der europäischen Gasspeicher-Betreiber sind die europäischen Gasspeicher inzwischen zu mehr als 80 Prozent gefüllt. Die deutschen Gasspeicher überschritten die Marke noch weiter und sind demnach zu knapp 84 Prozent gefüllt.

Wegen des russischen Kriegs in der Ukraine hatte die Europäische Union ein Gesetz erlassen, wonach die Reservoirs in diesem Jahr bis zum 1. November zu 80 Prozent gefüllt sein müssen. In Deutschland gilt, dass die Speicher am 1. Oktober zu mindestens 85 Prozent und am 1. November zu mindestens 95 Prozent voll sein sollen. Die bei einem Füllstand von 95 Prozent gespeicherte Gasmenge entspricht etwa dem bundesweiten Verbrauch der beiden Monate Januar und Februar 2022.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.