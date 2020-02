Die EU-Kommission fordert von den Mitgliedsländern mehr Einsatz, um den Beifang von Delfinen und anderen Meerestieren beim Fischfang zu reduzieren.

Fischereikommissar Sinkevicius sagte in Brüssel, die aktuelle Höhe der Beifänge sei nicht akzeptabel. Sie könne zum Aussterben lokaler Populationen geschützter Arten führen. Den Angaben zufolge werden besonders in der Keltischen See und im Golf von Biscaya viele Meeressäuger versehentlich Opfer der Fischerei. So seien von Dezember 2018 bis März 2019 rund 1.200 tote Delfine an die Strände des Golfs von Biskaya gespült worden. Die meisten seien vermutlich in Fischernetzen gestorben.