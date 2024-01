Gemeinsame Initiative

Ziel der Allianz sind gezieltere Kontrollen in den Seehäfen und Ermittlungen über Grenzen hinweg. (BELGA)

EU-Wirtschaftskommissar Gentiloni stellte im belgischen Antwerpen die neue Initiative vor. Daran beteiligt sind nach seinen Angaben die EU-Kommission, die Mitgliedstaaten sowie Hafenbehörden, Polizei und Zoll. Ziel sei, gezieltere Kontrollen in den Seehäfen durchzuführen und über Grenzen hinweg Ermittlungen einzuleiten.

Für den Drogenschmuggel nutzen kriminelle Banden bevorzugt Containerlieferungen, die in großen Häfen wie Antwerpen, Rotterdam und Hamburg umgeschlagen werden. Nach Angaben der EU-Kommission wurden im vergangenen Jahr allein in Antwerpen 121 Tonnen Kokain beschlagnahmt - so viel wie nie zuvor in dem belgischen Hafen.

