Ein Schiff im Containerhafen in Shanghai. (picture alliance / Bildagentur-online/McPhoto)

Dass sich die zweitgrößte Volkswirtschaft vom Rest der Welt wegbewege und in der Pandemie abschotte, zeige, dass dort Ideologie die Wirtschaft übertrumpfe, heißt es in einem Positionspapier der Handelskammer. Deren Präsident Wuttke sagte bei der Vorstellung des Dokuments in Peking, es gebe in China eine Menge Probleme im System. Die europäischen Handelspartner vermissten Vorhersehbarkeit, Verlässlichkeit und Effizienz. Wuttke warnte, die Welt bewege sich weiter und warte nicht auf China.

Laut einer jüngst veröffentlichten Studie schrecken viele westliche Unternehmen vor weiteren Investitionen in China zurück oder entscheiden sich gar komplett gegen Standorte in dem Land. Grund sind vor allem die dortigen strengen Reisebeschränkungen und Quarantäne-Auflagen. China verfolgt eine strikte Null-Covid-Strategie. Selbst bei nur wenigen Neuinfektionen werden Lockdowns, Massentests und strikte Quarantänen angeordnet. Dies belastet die Wirtschaft.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.