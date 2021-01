Europäische Impf-Solidarität "Diese Diskussion über die Vergangenheit hilft nicht" Peter Liese im Gespräch mit Jasper Barenberg

Der schleppende Impfstart in der EU wird vielerorts kritisiert. Man sei im Sommer zu zaghaft gewesen, sagen Kritiker. Für den Europaabgeordneten Peter Liese (EVP) ist das zu kurz gegriffen. (imago images / Michael Schick)

Peter Liese, der gesundheitspolitische Sprecher der EVP, der größten Fraktion im Europaparlament, hat die Impfstoffbeschaffung der EU verteidigt. In der Rückschau sei Kritik immer einfach, weil man über die jetzigen Informationen im Sommer nicht verfügt habe, sagte er im Dlf.

EU-Abgeordnete kritisieren die Impfstoffstrategie der EU-Kommission als ungenügend. Im Gesundheitsausschuss soll es deswegen ab Dienstag (12.01.2021) um offene Fragen zur Impfstoffbestellung - und einen möglichen Untersuchungsausschuss gehen. Die Kritik ist groß, dass zu wenig Impfdosen bestellt wurden und die Impfungen zu schleppend vorankommen. Bei den ersten Impfstoffbestellungen im Sommer konnte man allerdings kaum wissen, welche Firmen als erste ein Serum entwickeln und dann auch in Menge herstellen könnten.

Im Rückblick hätte man im Sommer etwas anders entscheiden können, sagte Peter Liese, der gesundheitspolitische Sprecher der EVP, der größten Fraktion im Europaparlament im Dlf. In der Rückschau sei es aber immer schwierig, weil man über die jetzigen Informationen nicht im Sommer verfügt habe. "Aus heutiger Sicht kann man einfach sagen, dass man es hätte anders machen müssen", sagte der CDU-Politiker. "Keiner kann sich jetzt auf den Stuhl der Verhandlungsführer setzen und sagen: Ich hätte in dem Moment anders entschieden. Diese Diskussion über die Vergangenheit hilft auch nicht, dass irgendein älterer Mensch morgen oder nächste Woche geimpft wird."

(imago / Rob Engelaar / Hollandse Hoogte)

"Es gab ein Problem mit Pfizer"

Erst am Freitag (08.01.2021) hatte die EU-Kommission verkündet, man habe sich 300 Millionen weitere Dosen des Impfstoffes von Biontech gesichert. Dies rief sofort einige Kritiker auf den Plan, die die Nachbestellung als Eingeständnis von Versäumnissen bei der Impfstoffbestellung sehen.

"Es gab ein Problem bei den Verhandlungen mit Pfizer. Offenbar haben die Pfizer-Anwälte ausgeschlossen, dass man selbst bei eigenen Fehler haftet", berichtete Liese im Deutschlandfunk. Bei Impfungen gehe es um Vertrauen und Sicherheit, da könne man schlecht sagen, eine Firma wolle nicht haften. "Wenn wir die Menschen überzeugen wollen, sich impfen zu lassen, selbst wenn sie skeptisch sind, dann ist es kein gutes Argument zu sagen, wenn was passiert, dann haftet die Firma nicht", sagte der Arzt und Politiker.

"Die Firma Pfizer ist janusköpfig", kritisierte der CDU-Politiker den amerikanischen Pharmakonzern, der hinter dem Biontech-Impfstoff stehe. Impfstoffhersteller hätten immer zwei Gesichter. Sie hätten eine Seite, die helfen wolle. Die andere sei in diesem Fall, dass es ein großer amerikanischer Konzern sei, der anders agiere als ein deutscher Mittelständler. Liese verteidigte im Dlf aber auch die Impfvereinbarungen der EU. "Wenn wir das national gemacht hätten, wären wir jetzt in keiner besseren Lage. Dann hätten wir noch mehr Spaltungstendenzen in Europa", sagte er. Am Anfang der Pandemie habe jeder nur auf sich geschaut.

Er sei sich aber sicher, dass durch die Moderna-Lieferung nach Deutschland, die Impfrate hierzulande ansteigen werde.





Peter Liese, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU (dpa / Ina Fassbender)