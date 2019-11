Im Ringen um die Klimawende wird die Europäische Investitionsbank ab Ende 2021 die Förderung fossiler Energien wie Kohle, Öl und Gas stark einschränken.

Im Gegenzug soll der Fokus auf Investitionen in erneuerbare Energien gelegt werden. Das entschieden Vertreter der EU-Staaten bei einem Treffen in Luxemburg. In den vergangenen Jahren förderte die Bank bereits keine Kohlekraft mehr direkt, Streitpunkt zuletzt waren allerdings Ausnahmen für Erdgasprojekte.