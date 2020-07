Die Europäische Kommission stellt 24 Millionen Euro für die Flüchtlinge im afrikanischen Uganda bereit.

Damit könne das Leben vieler Menschen verbessert werden, die vor der Gewalt in den Nachbarstaaten Südsudan und Demokratische Republik Kongo geflohen seien, sagte der zuständige EU-Kommissar Lenarcic in Brüssel. Das Geld werde für Lebensmittel, medizinische Hilfe, den Zugang zu Wasser und sanitären Einrichtungen sowie für Bildungsprogramme bereitgestellt.



Uganda beherbergt rund 1,4 Millionen Vertriebene, das ist eine eine der größten Flüchtlingspopulationen in Afrika. Das Land verfolgt nach Auffassung der Kommission eine fortschrittliche Flüchtlingspolitik, die jedoch durch die Corona-Krise zunehmend unter Druck gerät.