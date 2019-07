Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sollen künftig jährlich auf die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit überprüft werden.

Das kündigte die EU-Kommission in Brüssel an. Das System werde die Früherkennung sich abzeichnender Rechtsstaatlichkeits-Probleme erleichtern. Mit dem neuen Verfahren reagiert die Kommission offenbar auf Vorwürfe der Visegrad-Staaten, die mehrfach kritisiert hatten, einseitig im Blick der EU-Behörde zu stehen.



Im Verfahren gegen Polen wegen einer staatlichen Einflussnahme auf die Justiz setzte die Kommission der Regierung in Warschau eine letzte Frist, um eine erneute Klage vor dem Europäischen Gerichtshof abzuwenden. Polen habe noch zwei Monate Zeit, die beanstandeten Disziplinarregelungen für Richter zurückzunehmen. Zuletzt hatte der Europäische Gerichtshof bereits die Zwangspensionierungen polnischer Richter für illegal erklärt.