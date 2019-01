Die Grünen im Europaparlament fordern mehr Transparenz bei den Steuerzahlungen großer Unternehmen.

Der finanzpolitische Sprecher Giegold warf der Bundesregierung in der "Süddeutschen Zeitung" vor, detaillierte Auskunft über die Steuerpraktiken auf EU-Ebene zu blockieren. Eine Studie im Auftrag der Grünen-Fraktion zeigt auf, wie viel Steuern Gewinne Unternehmen in den einzelnen Ländern tatsächlich zahlen. Die Werte weichen teils erheblich von den nominellen Steuersätzen ab, am stärksten in Luxemburg. Bei einem Steuersatz von 29 Prozent seien dort in den vergangenen Jahren durchschnittlich nur zwei Prozent abgeführt worden. In Deutschland zahlen Unternehmen der Studie zufolge durchschnittlich 20 Prozent Steuern bei einem offiziellen Satz von 30 Prozent. Deutlich geringer ist die Abweichung in Italien, dort werden den Angaben zufolge real 30 Prozent gezahlt bei einem nominellen Satz von 31 Prozent.



Die Studie der Grünen soll heute vorgestellt werden.