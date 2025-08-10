Vor Trump-Putin-Gipfel

Wollen sich am Freitag in Alaska treffen: US-Präsident Trump und Russlands Staatschef Putin (picture alliance / SvenSimon-ThePresidentialOfficeU / Presidential Office of Ukraine)

Notwendig seien zudem robuste und glaubwürdige Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Der Weg zum Frieden könne nicht ohne Kiew entschieden werden. Betont wird auch, dass weiter internationaler Druck auf Russland erforderlich sei. Die Erklärung kam am Rande eines Treffens mit hochrangigen Regierungsvertreter aus den USA und der Ukraine in London zustande. Dazu eingeladen hatten der britische Außenminister Lammy sowie US-Vizepräsident Vance, der sich zurzeit in Großbritannien aufhält.

Gebietsaustausch weiter umstritten

Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach anschließend von einem konstruktiven Austausch. Alle Argumente der Ukraine seien gehört worden, erklärte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Er betonte, der Weg zu einem Waffenstillstand könne nur gemeinsam mit seinem Land festgelegt werden. Selenskyj wies zudem die erneute russische Forderung, die ukrainische Krim, die Gebiete Luhansk und Donezk sowie Cherson und Saporischschja abzugeben, zurück. Er reagierte damit auf einen von US-Präsident Trump angedeuteten, aber nicht näher beschriebenen Gebietstaustausch.

Einladung auch an Selenskyj?

Präsident Trump will sich am Freitag im US-Bundesstaat Alaska mit Russlands Staatschef Putin treffen. Er hatte zuletzt erklärt, eine Waffenstillstandsvereinbarung im Ukraine-Krieg stehe kurz bevor. Putins außenpolitische Berater Uschakow erklärte in Moskau, bei dem bevorstehenden Treffen werde es um Optionen für eine "langfristige, friedliche Beilegung der Ukraine-Krise" gehen.

Derweil teilte das Weiße Haus mit, Trump sei auch zu einem Dreier-Gipfel mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj bereit. Bislang aber sei nur ein Treffen mit Putin geplant. Aus Moskau lag dazu zunächst keine Stellungnahme vor.

