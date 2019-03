Die europäische Luftfahrtbehörde EASA hat den europäischen Luftraum für Maschinen des Typs Boeing 737 Max 8 und 9 gesperrt.

Hintergrund ist, dass innerhalb weniger Monate zwei Maschinen der Baureihe 8 abgestürzt sind; in Indonesien und zuletzt in Äthiopien. Bereits vor der Entscheidung der EASA am Abend hatten zahlreiche europäische Länder ihren Luftraum für solche Flugzeuge geschlossen, darunter Deutschland.



Bundesverkehrsminister Scheuer sagte dem Sender n-tv, Sicherheit gehe vor. In Deutschland gibt es zwar keine Starts und Landungen mit der Boeing 737 Max 8, aber zahlreiche Überflüge.