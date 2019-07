Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben die USA erneut für ihren Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran kritisiert. In einer gemeinsamen Erklärung hieß es, die Vereinigten Staaten seien ausgestiegen, obwohl der Iran alle Auflagen erfüllt und die Internationale Atomenergiebehörde IAEO in Wien dies bestätigt habe.

Das sei unverantwortlich gewesen und habe die internationale Sicherheitslage destabilisiert. Zudem forderten die drei Länder den Iran abermals auf, seine jüngsten Verstöße gegen das Abkommen rückgängig zu machen. Man sei besorgt, dass die Übereinkunft noch weiter in Auflösung gerate.

USA verschärften nach Ausstieg Sanktionen

Mit dem Wiener Atomabkommen von 2015, das auch von Russland und China unterzeichnet worden war, sollte verhindert werden, dass der Iran Atomwaffen entwickelt. Im Gegenzug sollten Sanktionen und Handelsbarrieren des Westens fallen. US-Präsident Donald Trump verkündete 2018 den Ausstieg der USA aus der Vereinbarung. Die US-Regierung verschärfte außerdem ihre Sanktionen, um die Führung in Teheran zum Abschluss eines neuen Abkommens mit schärferen Auflagen zu zwingen. Der Iran hielt sich zunächst an die Auflagen, begann aber im Mai dieses Jahres mit einem Teilausstieg aus dem Vertrag.



Die Europäer bekräftigten in ihrer Erklärung die Entschlossenheit, das Abkommen retten zu wollen.