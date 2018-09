Nach dem deutschen Politiker Weber hat auch der slowakische Sozialdemokrat Sefcovic seine Kandidatur für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten angekündigt.

Er bewerbe sich um die Spitzenkandidatur bei den europäischen Sozialdemokraten, sagte Sefcovic in Brüssel. Er wolle vor allem die Spaltung zwischen arm und reich sowie zwischen Ost und West in Europa überwinden, hieß es in seiner Bewerbungsrede. Als mögliche weitere Kandidaten bei den Sozialdemokraten werden die derzeitige Außenbeauftragte Mogherini, Kommissionsvizepräsident Timmermans sowie EU-Kommissar Moscovici gehandelt. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 18. Oktober.



Bereits am 9. September hatte der CSU-Politiker Weber seine Kandidatur bekanntgegeben. Er ist Fraktionschef der konservativen Europäischen Volkspartei.