Europäische Staatsanwaltschaft (picture alliance / Horst Galuschka)

Das teilte die Europäische Staatsanwaltschaft EPPO in Luxemburg mit. An dem vermutlich größten jemals in der EU ermittelten Betrug dieser Art seien Hunderte Menschen beteiligt gewesen, hieß es. Das System habe auf dem Verkauf elektronischer Waren basiert. Geräte seien online verkauft worden und zugleich hätten sich die Täter von nationalen Behörden die Mehrwertsteuer rückerstatten lassen. In 14 Ländern - darunter Deutschland - fanden den Angaben zufolge mehr als 200 Durchsuchungen statt. Mitte Oktober gab es bereits erste Razzien. Das Netzwerk soll auch Staaten außerhalb der EU umfasst haben wie Albanien, die Schweiz, die Türkei, China, die USA oder Mauritius.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.