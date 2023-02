Der europäische Grauwolf hat sich in vielen Regionen Europas wieder angesiedelt. (imago images/blickwinkel/S. Meyers)

In einem auch von der deutschen Umweltministerin Lemke unterzeichneten Brief an die Europäische Kommission heißt es, dass bestehende Ausnahmeregelungen für den Abschuss von Tieren nicht gelockert werden dürften. Grauwölfe seien noch immer vom Aussterben bedroht.

Das EU-Parlament hatte im November die Kommission aufgefordert, den Schutzstatus von Wölfen und Bären abzuschwächen. Hintergrund waren Klagen von Landwirten über das Reißen von Nutztieren.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.