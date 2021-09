Wie soll Europa mit Flüchtlingen aus Afghanistan umgehen? Während der EU-Außenbeauftragte Borrell dazu aufruft, sie als Asylsuchende zu behandeln, gibt sich Bundesinnenminister Seehofer zurückhaltender. Dabei führt er auch Sicherheitsbedenken an.

Sieben der von der Bundeswehr aus Afghanistan ausgeflogenen Menschen sind laut Seehofer bislang bei Sicherheitsüberprüfungen aufgefallen. "Drei hatten gefälschte Dokumente dabei, und vier waren schon einmal als Straftäter von Deutschland nach Afghanistan abgeschoben worden", sagte der CSU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.



Die Bundeswehr hatte nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban insgesamt fast 4.500 Menschen über den Kabuler Flughafen ausgeflogen, darunter deutsche Staatsbürger und afghanische Ortskräfte.

Seehofer: Notfalls Grenzkontrollen verschärfen

Mit Blick auf weitere Flüchtlinge aus der Region sagte Seehofer, die Bundesregierung werde "alles daransetzen, um den unkontrollierten Zuzug von Migranten nach Europa zu verhindern". Notfalls werde man auch "die Kontrollmaßnahmen an unsere Grenzen verschärfen".



In der Flüchtlingskrise von 2015 habe es berechtigterweise Kritik an den Sicherheitsbehörden gegeben, weil nicht bekannt gewesen sei, wer ins Land komme, erklärte Seehofer. "Das darf und wird sich nicht wiederholen." Deutschland helfe "in dieser Notsituation, aber wir schützen auch die Bevölkerung unseres Landes".



Noch deutlicher stellt sich die AfD gegen eine Aufnahme afghanischer Flüchtlinge. Er sei für "Abweisung an der Grenze", sagte der Parteivorsitzende Chrupalla der Deutschen Welle. Wer über die Landesgrenze nach Deutschland komme, habe zuvor einen sicheren Drittstaat passiert. Eine Einreise von Asylsuchenden per Flugzeug lehne seine Partei ebenfalls ab, ergänzte Chrupalla, der gemeinsam mit der Co-Vorsitzenden Weidel das Spitzenteam der AfD für die Bundestagswahl bildet.

"Glauben Sie, dass diese Leute Migranten waren?"

Nach Ansicht des EU-Außenbeauftragten Borrell müssen die Flüchtlinge dagegen als Asylsuchende behandelt werden. "Man nennt sie Migranten, aber wir müssen sie als das bezeichen, was sie tatsächlich sind: Sie sind keine Migranten, sie sind Asylsuchende", sagte Borrell nach einem Treffen der EU-Verteidigungsminister im slowenischen Kranj.



"Glauben Sie, dass die Leute, die versuchten, einen Platz im Flugzeug zu kriegen, um Kabul zu verlassen, Migranten waren?", so Borrell weiter. "Nein, das waren Leute, die davor zu fliehen versuchten, dass sie möglicherweise umgebracht werden."

Kirchen fordern Solidarität mit Flüchtenden

Die Kirchen in Europa riefen unterdessen zur Hilfe für bedrohte und flüchtende Personen auf. Die EU und ihre Mitgliedstaaten sollten sich an die Spitze internationaler Solidaritätsbemühungen stellen, erklärten der Präsident der ökumenischen Konferenz Europäischer Kirchen (KEK), Christian Rieger, und der Vorsitzende der EU-Bischofskommission COMECE, Kardinal Jean-Claude Hollerich, in Brüssel.



Die Kirchen appellierten an die EU, bei der Einrichtung humanitärer Korridore sowie Umsiedlungen und der Schaffung anderer sicherer Wege mitzuwirken, um Flüchtlinge an ungefährliche Orte außerhalb Afghanistans zu bringen. Afghanen, die sich bereits in der EU aufhielten, sollten eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten. Abschiebungen nach Afghanistan müssten unterbleiben.

EU will "unkontrollierte Migration" verhindern

Am Dienstag hatten die EU-Innenminister bei einem Sondertreffen in Brüssel Vorkehrungen gegen "unkontrollierte illegale Migrationsbewegungen großen Umfangs" aus Afghanistan vereinbart. Nachbar- und Transitstaaten sollen finanzielle Hilfen erhalten, wenn sie afghanische Flüchtlinge aufnehmen.



Für besonders gefährdete Personen wie Frauen und Kinder stellten die Minister freiwillige Umsiedlungen in EU-Staaten in Aussicht, ohne jedoch Zahlen und Quoten zu nennen. Zugleich kündigten sie einen stärkeren Schutz der EU-Außengrenzen und Sicherheitsüberprüfungen an, um das Eindringen von Terroristen oder die Rückkehr abgeschobener Straftäter aus Afghanistan zu verhindern.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.