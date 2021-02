Der EU-Außenbeauftragte Borrell hält trotz der jüngsten Massenfestnahmen in Russland an seinem Besuch diese Woche in Moskau fest.

Borrell werde bei seinen Treffen die jüngste Entwicklung thematisieren, sagte ein Sprecher. Demnach gibt es derzeit auch Gespräche über ein mögliches Treffen mit dem inhaftierten Regierungs-Kritiker Nawalny. Hierzu sei die EU mit dessen Unterstützern in Kontakt.



Am Wochenende hatten in Russland erneut tausende Menschen für die Freilassung Nawalnys demonstriert. Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation OVD-Info wurden mehr als 5.300 Menschen festgenommen. Borrell nannte das teils gewaltsame Vorgehen der Sicherheitskräfte unverhältnismäßig. Er wird am Donnerstag in Moskau erwartet.



Der russische Präsident Putin hatte zuvor deutlich gemacht, dass er einen Dialog mit den Anhängern Nawalnys ablehnt. Es könne kein Gespräch mit Hooligans und Provokateuren geben, erklärte ein Sprecher Putins in Moskau.

