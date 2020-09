Der EU-Außenbeauftragte Borrell sieht die Beziehungen zur Türkei angesichts der Spannungen im östlichen Mittelmeer am Scheideweg.

Je nachdem, was in den kommenden Tagen geschehe, würden sich die Beziehungen in die eine oder die andere Richtung entwickeln, sagte Borrell im Europäischen Parlament. Der Ausgang hänge vom Verhalten der türkischen Führung ab. Er warf Ankara vor, immer weiter von Rechtsstaatlichkeit und von den Grundwerten der EU abzurücken. Der Konflikt wegen der türkischen Erdgassuche habe die Lage weiter verschlechtert, meinte Borrell. - In der kommenden Woche wollen die EU-Staats- und Regierungschefs über das Thema Türkei beraten.



Die beiden Nato-Mitglieder Türkei und Griechenland streiten um ein Seegebiet im östlichen Mittelmeer, in dem Gas- und Ölvorkommen vermutet werden. Dort prüft die Türkei bereits Fördermöglichkeiten, ihr Forschungsschiff zog sie aber am Sonntag an die eigene Südküste zurück. Die 2005 aufgenommenen Beitrittsgespräche zwischen der EU und der Türkei sind seit längerem zum Erliegen gekommen. Mehrfach hat die EU-Kommission der Türkei mangelnde Fortschritte attestiert.

