Nach dem Veto Ungarns und Polens gegen den EU-Haushalt hat die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Barley, mehr politischen Druck auf die beiden Länder gefordert.

Die SPD-Politikerin sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), die EU-Kommission müsse nun zeigen, dass die Schonzeit vorbei sei. Die Regierungen in Polen und Ungarn wollten die Ordnung in der EU auf den Kopf stellen, warnte Barley. Beide Länder hatten gestern das Verfahren zum EU-Haushalt und für den milliardenschweren Corona-Hilfsfonds blockiert. Warschau und Budapest lehnen es ab, dass Gelder bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit gestrichen werden können. Barley warf den Regierungen in Polen und Ungarn vor, sich von den Grundwerten der EU zu entfernen, die sie selbst unterschrieben hätten.



Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft informiert am Vormittag die Europaminister der Mitgliedstaaten über den aktuellen Stand bei der langfristigen Etatplanung.

