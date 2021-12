EU bekommt zusätzlich 20 Millionen Biontech-Dosen (pictura-alliance / dpa / Sven Hoppe)

Dies solle helfen, den kurzfristigen Bedarf der Mitgliedstaaten zu decken, teilte die EU-Kommission in Brüssel mit. Ein ähnliches Abkommen sei mit dem Hersteller Moderna geschlossen worden. Die meisten Regierungen in Europa verstärken derzeit ihre Kampagnen für Auffrischungsimpfungen. In England und Schottland dominiert die Omikron-Mutante nach Einschätzung der britischen Regierung bereits das Infektionsgeschehen. Die Bundesregierung hatte Großbritannien gestern zum Virusvariantengebiet ab morgen und Frankreich und Dänemark zu Hochrisikogebieten erklärt. In den Niederlanden gilt seit heute erneut ein Lockdown. Auch Dänemark hat große Teile des öffentlichen Lebens wieder heruntergefahren.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.