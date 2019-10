Die fünf größten Erdölkonzerne sowie Branchenverbände haben einer Untersuchung zufolge seit 2010 mehr als 250 Millionen Euro für Lobbyarbeit bei der Europäischen Union ausgegeben.

In einem Bericht von Greenpeace und anderen Organisationen heißt es, BP, Chevron, ExxonMobil, Shell und Total hätten in den vergangenen neun Jahren mehr als 123 Millionen Euro in Lobbytätigkeiten investiert. Erdöl- und Erdgas-Branchenverbände hätten weitere 128 Millionen Euro ausgegeben. Die Konzerne würden alles tun, um Klimaschutzmaßnahmen zu verzögern, abzuschwächen oder zu torpedieren.



Der Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende, Schick, mahnte mehr Transparenz bei der Lobbyarbeit in Deutschland an. Anders als auf europäischer Ebene wisse man in der Bundesrepublik nicht, wie viel Geld für diese Arbeit eingesetzt werde, sagte Schick im Deutschlandfunk (Audio-Link). Hierzulande gebe es kein Lobbyregister.