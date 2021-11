US-Soldaten sichern den Flughafen in Kabul: Ohne Unterstützung der Vereinigten Staaten waren die Europäer nicht in der Lage zu evakuieren. (AFP)

Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Teilnehmerkreise eines Treffens der 27 EU-Verteidigungsminister in Brüssel. Demnach könnte die EU mit diesem Vorhaben militärisch unabhängiger von den USA werden. Die Erfahrungen bei den Evakuierungen aus Afghanistan nach der Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban hätten die europäische Hilflosigkeit offenbart, heißt es demnach in einem Dokument. Ohne Unterstützung der USA sei man nicht in der Lage gewesen, den Flughafen von Kabul zu sichern.

Die EU hatte bereits vor 20 Jahren den Aufbau einer schnellen Eingreiftruppe im Grundsatz beschlossen, umgesetzt wurde dies bislang nicht. Es sollte bislang vermieden werden, eine militärische Konkurrenz zur Nato zu bilden.

