Die EU will den Kampf gegen Krebs fördern.

Wie Gesundheitskommissarin Kyriakides mitteilte, werden in den kommenden Jahren vier Milliarden Euro unter anderem für Forschung und Prävention bereitgestellt. Man wolle sicherstellen, dass alle Krebspatienten in der EU die gleichen Überlebenschancen hätten. Bis 2030 solle niemand mehr an Gebärmutterhalskrebs erkranken, was sich durch eine Impfung verhindern lasse. Um Lungenkrebs vorzubeugen, will Kyriakides den Tabakkonsum von 25 Prozent der Bevölkerung auf fünf Prozent senken. Zudem sollten allgemeine Risikofaktoren wie Alkoholkonsum, Umweltverschmutzung, ungesunde Ernährung und Bewegungsmangel gezielt angegangen werden.



In der EU erkrankten 2020 etwa 2,7 Millionen Menschen an Krebs, 1,3 Millionen starben daran. In Deutschland war Krebs 2019 die Ursache für rund ein Viertel der Todesfälle.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.