Die Verhandlungen der EU-Institutionen zu einem Rechtsstaatsmechanismus sind aus Sicht des FDP-Europaabgeordneten Körner auf einem guten Weg.

Im Deutschlandfunk sagte er, man habe den Geltungsbereich des geplanten Mechanismus in den vergangenen Tagen ausweiten können. Allerdings sei man noch nicht am Ziel. Man müsse nun sicherstellen, dass der Mechanismus auch ausgelöst werden könne. Nun solle besprochen werden, wie das rechtlich geregelt werde. Körner betonte, derzeit unterstütze man autokratische Strukturen in einigen Ländern mit EU-Mitteln. Angesicht der Erosion der Rechtsstaatlichkeit in Ländern wie Polen oder Ungarn sei es wichtig, bei Verstößen EU-Gelder zurückhalten zu können.



Die EU-Mitgliedstaaten hatten sich Ende September gegen den Widerstand aus Ungarn und Polen auf Strafen für Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit geeinigt. Dem EU-Parlament gingen die Regelungen nicht weit genug. Die Gespräche zum Mechanismus sind Teil der laufenden Haushaltsverhandlungen zwischen EU-Parlament und Mitgliedsstaaten.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.