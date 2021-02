Der Europäischen Außenpolitik fehlt es nach Ansicht von Politikern und Experten an Einigkeit und Stärke.

Der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Hardt, sagte im Deutschlandfunk, Demokratien müssten sich gemeinsam Diktatoren entgegenstellen. Europäische Positionen seien nicht verhandelbar, wenn China beispielsweise eine Nicht-Einmischung beim Thema Hongkong fordere. Ähnlich äußerte sich der Grünen-Europaabgeordnete Bütikofer. Er forderte die Europäische Union auf, Allianzen auch mit anderen Staaten einzugehen, die am Rechtsstaat und Multilateralismus interessiert seien.



Die Direktorin der Gesellschaft für Auswärtige Politik, Schwarzer, erklärte in der Sendung "Zur Diskussion", könnten sich die Mitgliedstaaten nicht auf eine gemeinsame Außenpolitik und Risikoanalyse einigen, lasse die Handlungsfähigkeit der EU zu wünschen übrig. Der Chef-Europa-Korrespondent des Portals "Politico", Karnitschnig, betonte, alle Mitgliedstaaten hätten eigene Vorstellungen von den Beziehungen zu Russland, China und den USA. In Bezug auf die USA gebe es nach der Trump-Regierung ein großes Misstrauen. Daher sei es nachvollziehbar, dass sich einige europäische Länder überlegten, wie sie ohne die USA zurechtkämen. Längerfristig sei eine Partnerschaft mit den USA aber unentbehrlich.



In der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik gilt das Prinzip der Einstimmigkeit. Allerdings wird immer wieder eine Abkehr von diesem Prinzip gefordert.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.