Die Europäische Union hat sich besorgt über die Entscheidung des türkischen Parlaments geäußert, Truppen nach Libyen zu entsenden.

Für den Konflikt in dem Land gebe es keine militärische Lösung, erklärte EU-Kommissionssprecher Stano. Eine Unterstützung der Konfliktparteien werde das Land und die Region nur weiter destabilisieren. Stano rief die internationalen Partner auf, das Waffenembargo der Vereinten Nationen zu respektieren und die Bemühungen des UNO-Sondergesandten Salamé zu unterstützen.



Die international anerkannte Regierung in Libyen wird von Milizionären des einflussreichen Generals Haftar bedrängt. Premierminister Sarradsch hatte die Türkei um Unterstützung in dem Konflikt gebeten. Haftar wird unter anderem von Russland unterstützt.