Die EU-Kommission hat den Entwurf für ein neues Gesetz zur Datenkontrolle vorgestellt.

Binnenmarkt-Kommissar Breton und Digitalkommissarin Vestager erklärten in Brüssel, Europa solle zum weltweiten Datenkontinent Nummer eins werden.



Mit dem neuen Rechtsrahmen soll unter anderem sichergestellt werden, dass der Datenstrom nicht über US-Konzerne wie Amazon, Google oder Facebook fließt, sondern über unabhängige Datentreuhänder. Die sollen ihren Sitz in der EU haben. Außerdem sollen sie beim Datenaustausch lediglich als Vermittler zwischen den Produzenten und den Nutzern auftreten, die Daten aber selbst nicht kommerziell nutzen dürfen.



Vestager und Breton betonten, die Kommission wolle der Wirtschaft und den Bürgern die Instrumente an die Hand geben, um die Kontrolle über die Daten zu behalten.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.