Slowenien hat heute von Portugal den EU-Ratsvorsitz übernommen. Ministerpräsident Jansa mahnte einen Konsens über die Erweiterung an. Zugleich wies er Vorwürfe zurück, er stehe im Disput unter den EU-Staaten um Recht und Rechtstaatlichkeit auf der Seite Ungarns.

Jansa sagte in dem Ort Brdo nahe der Hauptstadt Ljubljana, sein Land wolle ein ehrlicher Makler sein. Er habe beim vergangenen Brüsseler Gipfel in diesen Fragen zwar Meinungsverschiedenheiten, aber keine tiefgreifenden Differenzen in der Frage von Werten feststellen können. Jansa fügte hinzu, die EU werde in den kommenden Jahrzehnten nie zu einem politischen Schmelztiegel werden, in dem alle dasselbe wollten.



Die slowenische Ratspräsidentschaft wird in vielen EU-Mitgliedsstaaten skeptisch betrachtet. Jansa gilt als Unterstützer Ungarns und Polens, denen die EU-Kommission Verstöße gegen die rechtsstaatlichen Prinzipien vorwirft. Auch ihm selbst wird unter anderem vorgeworfen, die Pressefreiheit in seinem Land zu bedrohen.



Der EU-Ratsvorsitz wechselt alle sechs Monate.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.