Wegen der Ausbreitung des Coronavirus will die EU-Kommission die Regeln für Haushaltsdefizite der Mitgliedsstaaten bis auf Weiteres aussetzen.

Wie Kommissionspräsidentin von der Leyen in Brüssel mitteilte, aktiviert ihre Behörde erstmals in der Geschichte der Europäischen Union die sogenannte allgemeine Ausweichklausel im EU-Stabilitätspakt. Der Schritt bedeute, dass nationale Regierungen der Wirtschaft unbegrenzt Geld zur Verfügung stellen könnten. Die Ausbreitung des Coronavirus habe dramatische Folgen für alle Bereiche des Lebens. In der Wirtschaft werde es kaum eine Branche geben, die die Krise nicht über kurz oder lang treffe, erklärte von der Leyen. Die EU wolle deshalb alles Notwendige unternehmen, um den Menschen und den Firmen beizustehen.



Nach den Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspaktes dürfen die EU-Staaten keine Neuverschuldung von mehr als drei Prozent der Wirtschaftsleistung ihres Landes zulassen. Ansonsten kann Brüssel ein Defizitverfahren einleiten und gegebenenfalls auch empfindliche Strafen verhängen. Am Montag beraten Europas Finanzminister über das Vorhaben.