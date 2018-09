EU-Kommissionspräsident Juncker hält heute seine letzte Rede zur Lage der Europäischen Union vor der Europawahl.

Er will seine wichtigsten politischen Vorhaben bis zum Ende seiner Amtszeit im kommenden Jahr vorstellen. Es wird erwartet, dass er sich unter anderem zum Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, zur Migration und zur Sicherheit im Internet äußern wird. Juncker hatte den Posten als Chef der EU-Kommission vor knapp vier Jahren übernommen. Im kommenden Jahr will er nicht noch einmal antreten.



Die deutsche Wirtschaft verlangt von Juncker ein Bekenntnis zu Reformen und einem funktionierenden Binnenmarkt. Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, Schweitzer, sagte der Deutschen Presse-Agentur, das Zeitfenster für Veränderungen in Europa stehe nur noch einen Spalt offen. Juncker müsse erklären, warum die EU unverzichtbar für die Zukunft des Kontinents und der Unternehmen sei.