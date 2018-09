EU-Kommissionspräsident Juncker hat die Europäische Union angesichts des Handelskonflikts mit den USA zu Einigkeit aufgerufen.

In dieser Frage sollte man die Kräfte bündeln, sagte Juncker vor dem EU-Parlament in Straßburg in seiner letzten Rede zur Lage der Gemeinschaft. Immer, wenn die EU mit einer Stimme spreche, habe sie die Chance, sich durchzusetzen, fügte er mit Blick auf sein Treffen mit US-Präsident Trump im Juli in Washington hinzu. Dabei hatten sich beide darauf verständigt, für die Dauer von Verhandlungen auf die Verhängung weiterer Import-Zölle zu verzichten. Konkrete Vereinbarungen dazu stehen aber noch aus. - Juncker steht seit Ende 2014 an der Spitze der EU-Kommission und strebt kein weiteres Mandat an.