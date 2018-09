Außenminister Maas hat zum Auftakt eines Gipfeltreffens zwölf osteuropäischer EU-Staaten den Zusammenhalt der Europäischen Union angemahnt.

Es gebe nur ein Europa, sagte Maas in Bukarest. Man müsse überlegen, wie die EU gemeinsam voran gebracht werden könne. Mit Maas nimmt erstmals ein Vertreter der Bundesregierung an dem dritten Gipfel dieser Art teil.



Die 2015 von Polen und Kroatien ins Leben gerufene Gruppe gilt als osteuropäisches Gegengewicht zur Achse Paris-Berlin. Bei dem zweitägigen Treffen, das am Abend eröffnet wurde, geht es vor allem um die Energiepolitik.