Der französische Präsident Macron hat mehr Einigkeit in der Europäischen Union nach dem Austritt Großbritanniens gefordert.

Um mit China und den USA mithalten zu können, sei mehr und nicht weniger Europa nötig, sagte Macron in Paris. Dazu müssse man auch tiefgreifende Reformen durchführen. Er äußerte harte Kritik an den Protagonisten der Brexit-Kampagne in Großbritannien. Diese habe auf Lügen, Übertreibungen und leeren Versprechungen basiert. Der Brexit sei auch deshalb möglich geworden, weil die EU für viele Schwierigkeiten zum Sündenbock gemacht worden sei, fügte der Präsident hinzu.



Bundeskanzlerin Merkel erklärte in Berlin, der Brexit sei ein tiefer Einschnitt, dennoch wolle Deutschland ein enger Partner und Freund von Großbritannien bleiben. Auch EU-Ratspräsident Michel, Kommissionspräsidentin von der Leyen und der Präsident des Europäischen Parlaments, Sassoli, betonten in einer gemeinsamen Erklärung, man wünsche sich, dass die Partnerschaft mit dem Vereinigten Königreich zum Erfolg werde.



Großbritannien verlässt die EU um Mitternacht. Anschließend beginnt eine Übergangsphase bis zum Jahresende, in der über die künftigen Beziehungen verhandelt wird.