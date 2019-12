Bundeskanzlerin Merkel hat an die EU-Staaten appelliert, in der Klimapolitik zu einer einheitlichen Haltung zu kommen.

In der Europäischen Union müssten alle an einem Strang ziehen, wenn der Kontinent eine Vorreiterrolle übernehmen solle, sagte Merkel in ihrem Videopodcast. Die CDU-Politikerin unterstützt das Ziel der neuen EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen. Kommenden Donnerstag beraten die Staats- und Regierungschef der EU in Brüssel über das weitere Vorgehen in der Klimapolitik. Die EU-Kommission arbeitet derzeit an einem sogenannten "Green Deal". Der zuständige Vizepräsident der EU-Kommission, Timmermans, hatte erklärt, es solle ein neuer Versuch unternommen werden, alle Mitglieder auf dieses Ziel zu verpflichten. Im Sommer hätten noch vier Länder Vorbehalte geltend gemacht.