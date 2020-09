Nach dem Mordanschlag auf den russischen Oppositionspolitiker Nawalny hat sich der EU-Ratsvorsitzende Michel für eine strategische Debatte über das Verhältnis zu Russland ausgesprochen.

Eine solche Diskussion wolle er in den kommenden Monaten im Europäischen Rat der Staats- und Regierungschefs beginnen, sagte Michel in Brüssel. Es sei wichtig, gemeinsame Ziele und Visionen zu haben.



Die Beziehungen zwischen der EU und Russland sind aufgrund der Ereignisse der zurückliegenden Jahre angespannt. Dazu zählt die russische Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim 2014. In Deutschland wird derzeit darüber diskutiert, ob als Reaktion auf die Vergiftung Nawalnys der Bau der Gaspipeline "Nord Stream 2" gestoppt werden sollte.

