EU-Ratschef Michel sieht ein europäisches Institut für die Ausbildung von islamischen Predigern als mögliches Mittel gegen radikal-islamistischen Terrorismus.

Dies würde sichern, dass die Imame in Europa ausgebildet würden und dass die Gesetze akzeptiert würden, sagte Michel nach einem Treffen mit Österreichs Kanzler Kurz in Wien. Das sei ein wesentliches Prinzip der europäischen Demokratien. Europa müsse hart durchgreifen, um die Ideologie zu bekämpfen, die Hass und gewaltsamen Extremismus fördere.



Michel und Kurz wollen morgen mit Bundeskanzlerin Merkel, dem französischen Präsidenten Macron und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen über Initiativen gegen islamistischen Terrorismus sprechen. Hintergrund sind die jüngsten islamistischen Anschläge in Wien und Frankreich.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.