Die Europäische Union wird nach dem Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Nawalny gegen sechs Personen in Russland Sanktionen verhängen.

Auch ein Institut wird mit Strafmaßnahmen belegt. Es handele sich unter anderem um Mitarbeiter des Sicherheitsapparates sowie um das staatliche Forschungsinstitut für organische Chemie und Technologie, berichten mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Vertreter der EU-Staaten. Die Sanktionen umfassten Einreiseverbote und die Sperrung von Vermögen. Der russische Außenminister Lawrow kündigte Gegenmaßnahmen an.



Die EU-Außenminister hatten sich am Montag bei einem Treffen in Luxemburg auf neue Strafmaßnahmen verständigt. Der Schritt wurde damit begründet, dass Russland Aufforderungen zu einer lückenlosen Aufklärung des Falls Nawalny bislang nicht nachgekommen sei. - Der 44-Jährige war Ende August in Russland mit dem Nervenkampfstoff der Nowitschok-Gruppe vergiftet worden.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.