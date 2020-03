Zur Entlastung der Lage in Griechenland wollen sieben EU-Staaten von dort insgesamt 1.600 Flüchtlinge aufnehmen.

EU-Innenkommissarin Johansson sagte bei einem Besuch in Athen, aufgenommen würden vor allem unbegleitete Minderjährige und Familien mit kleinen Kindern. Nach ihren Angaben zählen neben Deutschland auch Frankreich, Irland, Finnland, Portugal, Luxemburg und Kroatien zu den aufnahmebereiten Ländern. Zudem wird Migranten für eine freiwillige Rückkehr in ihre Heimatländer von der EU eine Summe von 2.000 Euro angeboten.



Weitere Hilfen für Kinder und Jugendliche in den griechischen Flüchtlingslagern sollen nach den Angaben Johanssons im Mai bei einer Konferenz in dem Land organisiert werden.