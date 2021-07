Der slowenische Ministerpräsident Jansa hat im Europaparlament das Programm für die EU-Ratspräsidentschaft seines Landes vorgestellt.

Jansa kündigte unter anderem an, die wirtschaftliche Erholung der EU nach der Corona-Krise voranzutreiben und gegen Cyberattacken vorzugehen. Jansa äußerte sich auch zum Thema Rechtsstaatlichkeit. Diese zu respektieren sei wichtig für das Vertrauen der Bürger in die öffentlichen Institutionen und auch Voraussetzung für gegenseitiges Vertrauen unter den EU-Mitgliedstaaten. Bei Fragen der Rechtsstaatlichkeit müsse aber klar sein, dass eine unabhängige juristische Instanz entscheide, nicht die Politik.



Die slowenische Ratspräsidentschaft wird in vielen EU-Mitgliedsstaaten skeptisch betrachtet. Jansa gilt als Unterstützer Ungarns und Polens, denen die EU-Kommission Verstöße gegen rechtsstaatliche Prinzipien vorwirft. Auch er selbst wird unter anderem beschuldigt, die Pressefreiheit in seinem Land zu bedrohen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte, es sei Aufgabe der EU, Werte wie Diversität, Pressefreiheit und Rechtsstaatlichkeit zu bewahren.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.