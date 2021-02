Die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder kommen Ende des Monats zu einem zweitägigen Sondergipfel zusammen.

Das Treffen per Videokonferenz ist für den 25. und 26. Februar angesetzt, wie ein Sprecher von EU-Ratspräsident Michel mitteilte. Am ersten Tag geht es demach um die weitere Zusammenarbeit in der Corona-Pandemie, am zweiten um außen- und verteidigungspolitische Fragen.



Auf dem Gipfel könnte nach Einschätzung von Diplomaten auch über die Pläne der EU-Kommission beraten werden, Europa beim Vorgehen gegen künftige Gesundheitskrisen zu stärken. Hier liegt unter anderem der Vorschlag einer eigenen Behörde für Gesundheitsnotfälle auf dem Tisch.



Im Verteidigungsbereich dürfte die Zusammenarbeit mit dem neuen US-Präsidenten Biden im Mittelpunkt stehen.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.