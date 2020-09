In der Europäischen Union soll es künftig Strafen für Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit geben. Eine Mehrheit der EU-Staaten brachte trotz Drohungen aus Ungarn und Polen ein entsprechendes Verfahren auf den Weg.

Der Vorschlag der deutschen EU-Ratspräsidentschaft bekam in Brüssel die erforderliche Unterstützung, wie ein Sprecher mitteilte. Die EU-Kommission stellt am Mittag erstmals einen Bericht zur Lage der Rechtsstaatlichkeit in allen 27 Mitgliedsstaaten vor.



Bereits bekannt wurde, dass nicht nur in Polen und Ungarn, sondern unter anderem auch in Bulgarien, Rumänien, Kroatien und der Slowakei Verstöße festgestellt wurden. Zudem wurde bemängelt, dass in Spanien und Slowenien Journalisten Drohungen ausgesetzt seien. Im Fall Deutschlands werde kritisch auf Diskussionen verwiesen, ob Justizminister in Bund und Ländern gegenüber Staatsanwälten weisungsbefugt sein sollten.

