Gipfeltreffen

Vertreter von EU und Kanada bei Gipfel auf Neufundland (dpa / AP / Paul Daly / The Canadian Press )

Zum Ende eines zweitägigen Gipfeltreffens mit Vertretern der kanadischen Regierung und der Europäischen Kommission hieß es, unter anderem solle der Austausch zu Künstlicher Intelligenz und beim Klimaschutz intensiviert werden. An dem Treffen in der Hauptstadt der Provinz Neufundland, St. John's, teil nahmen auch Kanadas Premierminister Trudeau, EU-Kommissionschefin von der Leyen und der Präsident des Europäischen Rates, Michel. In einer gemeinsamen Erklärung bekräftigten sie zudem die fortwährende Unterstützung der Ukraine. Man werde Kiew so lange zur Seite stehen, wie es nötig sei. Es gehe darum, auf die militärischen Bedürfnisse der Ukraine einzugehen und dafür zu sorgen, dass das Land langfristige Sicherheits-Verpflichtungen erhalte.

Trudeau kündigte an, Kanada werde Kiew 11.000 Sturmgewehre und neun Millionen Schuss Munition zur Verfügung stellen.

