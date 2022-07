Sitzung der EU-Kommission (Virginia Mayo/AP/dpa)

Unter anderem gelten strengere Exportkontrollen für Hochtechnologieprodukte und ein Einfuhrstopp für russisches Gold. Zugleich will die EU 500 Millionen Euro bereitstellen, um Militärhilfen für die Ukraine anzukurbeln. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte in Brüssel, die verstärkten und verlängerten Sanktionen seien ein starkes Signal an Moskau. Man werde den Druck so lange hochhalten, wie es nötig sei.

Die sieben führenden westlichen Industriestaaten - G7 - hatten sich bereits im Juni auf ein Verbot von Goldimporten aus Russland geeinigt. Sie argumentierten, Russland nutze das Gold, um seine Währung zu schützen und ältere Sanktionen zu umgehen.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.