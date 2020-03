Vertreter der Europäischen Union und Großbritanniens haben in Brüssel ihre Verhandlungen über die künftigen Beziehungen eröffnet.

EU-Unterhändler Barnier erklärte, man gehe mit konstruktivem Geist in die Gespräche. Ziel sei eine ehrgeizige und faire Partnerschaft. Für die britische Seite reiste eine Delegation mit rund einhundert Teilnehmern unter der Leitung von Chefunterhändler Frost nach Brüssel. Die erste Verhandlungsrunde in mehreren Arbeitsgruppen soll bis zum Donnerstag dauern.



Bis zum Jahresende ist Zeit, einen Handelsvertrag zu schließen. So lange läuft eine Übergangsfrist, in der viele EU-Regeln noch für Großbritannien weiter gelten, obwohl es die Union Ende Januar verlassen hat.