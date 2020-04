EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen fordert angesichts der Corona-Krise Anpassungen des EU-Haushalts.

Nötig sei ein Marshall-Plan für Europa, schrieb sie in einem Gastbeitrag für die "Welt am Sonntag". Der EU-Haushalt sei in allen Mitgliedstaaten als Instrument des solidarischen Ausgleichs akzeptiert und müsse der Krise entsprechend zugeschnitten werden.



Die vielen Milliarden, die heute investiert werden müssten, um eine größere Katastrophe abzuwenden, würden Generationen binden. So könne auch in der Krise das Gefühl der Gemeinschaft unter den Nationen Europas erneuert werden, meinte von der Leyen.