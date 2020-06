In Berlin hat das Bundeskabinett das Programm für die EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands beschlossen, die am 1. Juli beginnt. Angesichts der Corona-Krise stehen Maßnahmen zur wirtschaftlichen Erholung im Mittelpunkt. Die Erwartungen sind hoch, auch im Hinblick auf weitere Themen wie Klimaschutz, Digitalisierung und Asylpolitik.

Die Frage der Krisenbewältigung werde in den kommenden Wochen im Mittelpunkt stehen, und an ihr werde die deutsche Ratspräsidentschaft auch gemessen werden, erklärt Deutschlandfunk-Korrespondentin Bettina Klein. Die Erwartungen an Deutschland seien in Brüssel bei diesem Thema so groß, dass man sich bereits Sorgen mache, ob man sie überhaupt erfüllen könne.

Hohe Erwartungen und hohe Kosten

Um die Folgen der Corona-Krise zu bewältigen, hat die EU-Kommission einen Konjunktur- und Investitionsplan im Umfang von 750 Milliarden Euro vorgeschlagen. Die Schulden, die die EU für das Programm gemeinsam aufnehmen müsste, sollen bis 2058 aus dem Haushalt zurückgezahlt werden. Erwartet werden harte Verhandlungen, weil mehrere Staaten mit einer so langfristigen gemeinsamen Verschuldung nicht einverstanden sind. Damit verbunden ist auch die an sich schon schwierige Frage, wie der nächste mehrjährige Haushalt der EU gestaltet werden soll. Am 17. und 18. Juli findet zu diesen Finanzthemen ein Gipfeltreffen in Brüssel statt. Die Staats- und Regierungschefs treffen sich dann erstmals wieder persönlich.

"Brexit wird viel Zeit und Energie abziehen"

Ein weiteres zentrales Thema für die EU im zweiten Halbjahr werden die Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich über die weiteren Beziehungen nach dem Brexit sein. Bis zum Jahresende läuft noch die Übergangsfrist, wie es danach weitergeht, dürfte sich im Herbst entscheiden. In Großbritannien habe man gehofft, so Korrespondentin Klein, dass die Deutschen sich "britenfreundlicher" erweisen würden. Die Mitgliedsländer verträten jedoch nach wie vor eine gemeinsame Position und hätten sich nicht auseinanderdividieren lassen. Das Thema werde aber in jedem Fall viel Zeit und Energie abziehen.

Klimaschutz, Asylpolitik und soziale Fragen

Unter Corona-Bedingungen wird die EU möglicherweise weniger effizient arbeiten können. Das Programm der Bundesregierung für die Ratspräsidentschaft nennt dennoch viele weitere große Themen, die man voranbringen will: Klimaschutz und Digitalisierung, das Bemühen um eine gemeinsame Asylpolitik, den Ausbau einer europäischen Verteidigungspolitik und sozialpolitische Themen wie einen EU-Rahmen für Mindestlöhne.



Der Deutsche Gewerkschaftsbund und mehrere weitere Organisationen forderten die Regierung auf, sich für eine umfassende Transaktionssteuer auf Finanzgeschäfte einzusetzen. Die Regierung müsse dies zu einem Schwerpunkt ihrer Präsidentschaft machen, heißt es in einer Erklärung von DGB, Brot für die Welt, Greenpeace, Oxfam und anderen Gruppen. Man müsse auch die Folgen der Corona-Pandemie in den ärmeren Teilen der Welt in den Blick nehmen und dafür "erhebliche zusätzliche Finanzmittel" zur Verfügung stellen, fordern die Verbände.



Die Caritas rief die Bundesregierung auf, geplante Kürzungen beim Europäischen Sozialfonds zu verhindern. Zudem erwarte man, dass sie die Verhandlungen über eine neue Migrationspolitik entschieden vorantreibe, sagte Caritas-Präsident Neher in Berlin.



Die Wissenschaftsakademie Leopoldina und andere Forschungsorganisationen legten ein Konzept für Klimaschutz und Energiewende vor, das nach ihrer Vorstellung der Bundesregierung als Handreichung für die Ratspräsidentschaft dienen soll.

Trio-Präsidentschaft mit Portugal und Slowenien

Deutschland übernimmt die Ratspräsidentschaft am 1. Juli. Der Vorsitz im Rat der Europäischen Union, auch Ministerrat genannt, wechselt reihum alle sechs Monate. Zuletzt war die Bundesrepublik im Jahr 2007 an der Reihe - damals hatte die Ratspräsidentschaft allerdings noch eine wesentlich größere Bedeutung. Denn damals gab es die Rolle des ständigen EU-Ratspräsidenten noch nicht. Zur Zeit ist dies der Belgier Charles Michel. Den EU-Gipfel Mitte Juli wird er leiten, nicht Bundeskanzlerin Merkel.



Der Vorsitz im Ministerrat kommt dagegen immer dann ins Spiel, wenn sich die Fachminister und -ministerinnen der EU treffen - also zum Beispiel in der Runde der Finanz- oder der Gesundheitsminister. Diese werden im kommenden Halbjahr von den deutschen Resortchefs geleitet. Mit der deutschen Ratspräsidentschaft beginnt im Juli zugleich eine neue Dreierpräsidentschaft. Gemeinsam mit Portugal und Slowenien, die in der rotierenden Präsidentschaft als nächste an die Reihe kommen, hat sich die Bundesregierung deshalb auf einen gemeinsamen Rahmen für die kommenden 18 Monate verständigt.