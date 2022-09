Abstimmungen in besetzter Ost-Ukraine

Der EU-Außenbeauftragte Borrell - Archivbild (AFP / Marcel Antonisse )

Die Abstimmungen könnten nicht als freier Ausdruck des Willens der Bevölkerung in diesen Regionen angesehen werden, erklärte Borrell. Stattdessen würden weitere Maßnahmen gegen Moskau in Betracht gezogen. Auch die USA wollen die besetzten Gebiete nicht anerkennen. Der nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, Sullivan, sagte, derartige Volksabstimmungen würden Russland keinerlei Autorität bei möglichen Verhandlungen verleihen. NATO-Generalsekretär Stoltenberg sprach von Scheinreferenden. Bundeskanzler Scholz wird in Kürze auf der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York zum russischen Ukraine-Krieg sprechen.

Vier Regionen, darunter die von Moskau anerkannten Gebiete Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine, hatten angekündigt, bereits ab Freitag über einen Beitritt zur Russischen Föderation abstimmen zu lassen. Auf ähnliche Weise annektierte Russland 2014 die ukrainische Schwarzmeer-Halbinsel Krim.

