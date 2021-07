Die EU hat ihre gegen Russland verhängten Wirtschaftssanktionen wegen des andauernden Ukraine-Konflikts um weitere sechs Monate verlängert.

Die Handels- und Investitionsbeschränkungen sind nun bis zum 31. Januar des kommenden Jahres gültig, wie die Vertretung der Mitgliedstaaten nach einem Beschluss der Außenminister in Brüssel mitteilte.



In dem Konflikt in der Ostukraine stehen sich seit 2014 Truppen der Regierung und von Russland unterstützte Separatisten gegenüber.

Derzeit gilt eigentlich ein Waffenstillstand. Er wurde aber in den vergangenen Monaten mehrfach verletzt. Nach UNO-Schätzungen wurden seit Ausbruch des Konflikts mehr als 13.000 Menschen getötet.

12.07.2021